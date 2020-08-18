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Мужчина погиб, застряв на водной горке

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Чтобы покататься на аттракционе, мужчина проник в парк развлечений в обход охраны заведения.
Мужчина застрял на водной горке в аквапарке и умер
Мужчина застрял на водной горке в аквапарке и умер
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В американском Скоттсдейле, штат Аризона, 32-летний мужчина скончался в аквапарке. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает LAD Bible

Издание сообщает, что приглушенные крики о помощи услышал полицейский, который ночью совершал обход аквапарка. 

Выяснилось, что звуки доносятся из трубы водной горки.

Обнаружив в трубе аттракциона мужчину, полицейский вызвал помощь. Однако, как отмечает издание, спасти того не удалось. Тот перестал разговаривать с подоспевшими спасателями около двух часов ночи. 

Считается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего, видимо, пытался прокатиться.

Точную причину смерти предстоит установить.

Ранее в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции пять человек, в том числе трое подростков, погибли от электричества в бассейне. Также, в аквапарке Токио мужчина ранил восемь девушек  неопознанным острым предметом. 

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Теги: США, смерть, аквапарк, Аризона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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