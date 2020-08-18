Мужчина погиб, застряв на водной горке
В американском Скоттсдейле, штат Аризона, 32-летний мужчина скончался в аквапарке. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает LAD Bible.
Издание сообщает, что приглушенные крики о помощи услышал полицейский, который ночью совершал обход аквапарка.
Выяснилось, что звуки доносятся из трубы водной горки.
Обнаружив в трубе аттракциона мужчину, полицейский вызвал помощь. Однако, как отмечает издание, спасти того не удалось. Тот перестал разговаривать с подоспевшими спасателями около двух часов ночи.
Считается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего, видимо, пытался прокатиться.
Точную причину смерти предстоит установить.
Ранее в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции пять человек, в том числе трое подростков, погибли от электричества в бассейне. Также, в аквапарке Токио мужчина ранил восемь девушек неопознанным острым предметом.
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