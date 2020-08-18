Мужчина погиб, застряв на водной горке

Чтобы покататься на аттракционе, мужчина проник в парк развлечений в обход охраны заведения.

Мужчина застрял на водной горке в аквапарке и умер Trip Advisor

В американском Скоттсдейле, штат Аризона, 32-летний мужчина скончался в аквапарке. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает LAD Bible.

Издание сообщает, что приглушенные крики о помощи услышал полицейский, который ночью совершал обход аквапарка.

Выяснилось, что звуки доносятся из трубы водной горки.

Обнаружив в трубе аттракциона мужчину, полицейский вызвал помощь. Однако, как отмечает издание, спасти того не удалось. Тот перестал разговаривать с подоспевшими спасателями около двух часов ночи.

Считается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего, видимо, пытался прокатиться.

Точную причину смерти предстоит установить.

Ранее в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции пять человек, в том числе трое подростков, погибли от электричества в бассейне. Также, в аквапарке Токио мужчина ранил восемь девушек неопознанным острым предметом.

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