Трамп сообщил о скором помиловании "очень важного человека"

В то же время, американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду, однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей. Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву.