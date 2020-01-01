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Трамп сообщил о скором помиловании "очень важного человека"

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По словам американского лидера Дональда Трампа, помилованой будет "очень, очень важная фигура".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать "очень важного человека". Об этом, во вторник, 18 августа, сообщает ТАСС.

Как сообщил Трамп, указ о помиловании он подпишет во вторник, 18 августа.

В то же время, американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду, однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей. Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву.

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Теги: США, указ, помилование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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