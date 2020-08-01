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На протестах в Беларуси задержали гражданина Японии

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Имя задержанного не называют, но известно, что ему 20 лет, и он живет в Минске. Теперь посольство Японии связалось с белорусскими силовиками.
В Беларуси во время акций протеста задержали гражданина Японии
В Беларуси во время акций протеста задержали гражданина Японии

В Беларуси на акции протеста местные силовики задержали гражданина Японии. Об этом сообщает Kyodo news во вторник, 18 августа.

Сейчас мужчина содержится в учреждении в Минске. Посольство Японии отказалось назвать личность задержанного. Известно только, что ему 20 лет, он живет в Минске, и был задержан в прошлую среду.

Теперь дипведомство Японии выясняет, почему власти Беларуси удерживают японского гражданина.

Напомним, что ранее был сформирован совет по передаче власти в Беларуси. В Координационный совет по трансферу власти предварительно включили 36 человек. Он будет расширяться.

Также сообщалось, что активисты в Минске требовали отпустить задержанных. После митинга у СИЗО на ул. Володарского часть протестующих отправилась к ИВС в районе Окрестина.

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Теги: Беларусь, Япония, протесты, протест, задержание, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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