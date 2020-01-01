Посол Беларуси в Словакии подал в отставку

Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента в Беларуси.

Игорь Лещеня работает в МИД Беларуси с 1994 года slovakia.mfa.gov.by

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне массовых протестов в его стране. Об этом он сообщил в комментарии изданию TUT.BY во вторник, 18 августа.

По его словам, в МИД Беларуси считают, что указанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за эти рамки".

"Я ушел в отставку. Это логичный шаг, потому что как посол я назначен действующим президентом и должен проводить его политику", – сказал Лещеня.

В МИД Беларуси пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.

Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан – заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

В МИД Беларуси Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Накануне стало известно, что Украина впервые в истории отзывает посла из Беларуси. Игорь Кизим отправился в Киев на консультации для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.

Ранее в Офисе президента отвергли обвинения Александра Лукашенко в том, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы.

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