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Оппозиция отрицает предложение Лукашенко пересчитать голоса

Комментариев: 7
В оппозиции отрицают, что предложение о пересчете голосов поступало от Александра Лукашенко, и говорят, что пересчет невозможен, так как множество бюллетеней уже уничтожено.
В оппозиции отрицают заявление Лукашенко
В оппозиции отрицают заявление Лукашенко

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко о пересчете голосов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 августа.

"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура - уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов на прошедших президентских выборах, но это предложение было отклонено.

Также Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.

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Теги: Оппозиция, Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты, протест, Александр Лукашенко, акции протеста, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Евроскептик    18.08.2020, 14:52
Оценка:  -3
Евроскептик
А чего так?Баимси?)))
WTF2wtf    18.08.2020, 15:03
Оценка:  +5
WTF2wtf
Лукаш реально похоже очкует от реальности ... потому и трындит, что типа что-то предлагал (а самого "предложения" так и не было).
Хотя и трындит типа о "предложении" только потому, что бюллетени они срочно уничтожали ...
WTF2wtf    18.08.2020, 15:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
"отрицают, что предложение о пересчете голосов поступало" ...
Vixerunt    18.08.2020, 14:40
Оценка:  +1
Vixerunt
ФайныйДрузяка---- никто не разойдётся пока этот диктатор не уйдёт и на его месте не появится новое лицо.
ФайныйДрузяка    18.08.2020, 14:02
Оценка:  -30
ФайныйДрузяка
Ну раз так,то надо расходиться.Бацька в очередной раз выиграл выборы.Не верить данным ЦИК оснований нет.
WTF2wtf    18.08.2020, 14:08
Оценка:  +4
WTF2wtf
Антибес=Boxerogos-Tratarog-Файн ыйДрузяка-КульныйПэрэць-Кудлаты йКыць-СерыйКыць-НеистовыйГун-Гу нВсемогущий-РобинГуд-ВладимирИл ьич-УкраинаЦэБурунди-ВолодяГрОЙ сман-Простакк-Предаторр-Негорро (и т.д.),
в данном случае нет больше веры жестко облажавшемуся лукашевскому ЦИК,
как и тебе - штатному говномету
WTF2wtf    18.08.2020, 14:09
Оценка:  +5
WTF2wtf
оккупантов и убийц из раши с кучей служебных акканутов ... только постоянные скачки по аккаунтам и тупой срач, упоротый нацистский срач путинского быдла
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