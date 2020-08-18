Оппозиция отрицает предложение Лукашенко пересчитать голоса

В оппозиции отрицают, что предложение о пересчете голосов поступало от Александра Лукашенко, и говорят, что пересчет невозможен, так как множество бюллетеней уже уничтожено.

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко о пересчете голосов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 августа.

"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура - уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов на прошедших президентских выборах, но это предложение было отклонено.

Также Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet