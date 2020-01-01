Тихановская обратилась к белорусам в день рождения арестованного мужа

Светлана Тихановская передала избирателям обращение своего мужа, который находится в минском СИЗО.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 18 августа, опубликовала обращение к белорусам в день рождения своего арестованного мужа Сергея.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели - а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!" - сказала она.

Тихановская отметила, что ее мужа задержали "по обвинению в преступлении, которого он не совершал, по провокации спецслужб", чтобы не допустить на выборы.

Она назвала ситуацию в Беларуси "гниющей системой", в которой "один человек все контролирует, держит в страхе страну 26 лет и украл выбор людей".

Отметим, сегодня в Минске у СИЗО, в котором содержится Сергей Тихановский, проходит акция в его поддержку.

Светлана Тихановская, как известно, находится в Литве.

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