Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Тихановской допустили уголовное наказание Лукашенко

Комментариев: 3
У оппонентки Лукашенко на выборах считают, что если вина любого человека доказана, он должен нести ответственность.
У Тихановской считают, что все равны перед законом
У Тихановской считают, что все равны перед законом
 
Доверенное лицо кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление. Об этом сообщает Эхо Москвы.
 
"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - сказала Ковалькова.
 
Также она подчеркнула, что ни один человек не застрахован от уголовного преследования, если он совершил преступление.
 
По закону Беларуси президент страны обладает неприкосновенностью.
 
Как сообщалось, в Беларуси оппозиция готова обсудить неприкосновенность Александра Лукашенко.
 
Напомним, Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Евроскептик    18.08.2020, 14:48
Оценка:  -5
Евроскептик
Мечты...Мечты..
ФайныйДрузяка    18.08.2020, 14:37
Оценка:  -29
ФайныйДрузяка
А сама Тихановская случайно не желает присесть на кичу до следующих выборов Президента?
WTF2wtf    18.08.2020, 15:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
Упоротый фашист-говномет на бюджете оккупантов из раши
лично попрется арестовывать эту женщину, которую так боится Лукаш?
Со всеми сотнями своих виртулаьных "личностей" попрешь, быдло путиснкое бюджетное?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь