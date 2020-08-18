У Тихановской допустили уголовное наказание Лукашенко

У оппонентки Лукашенко на выборах считают, что если вина любого человека доказана, он должен нести ответственность.

У Тихановской считают, что все равны перед законом

Доверенное лицо кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление. Об этом сообщает Эхо Москвы

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - сказала Ковалькова.

Также она подчеркнула, что ни один человек не застрахован от уголовного преследования, если он совершил преступление.

По закону Беларуси президент страны обладает неприкосновенностью.

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