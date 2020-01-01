Литва уточнила свою позицию по санкциям против Беларуси

Соседние страны могли бы принять согласованный список должностных лиц Беларуси, в отношении которых применять санкции считает Саулюс Сквернялис.

Власти Литвы намерены договариваться о санкциях против Беларуси с соседними странами, если не удастся договориться об ограничительных мерах против Минска в масштабе всего Евросоюза. Об этом сказал литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 18 августа.

"Я считаю, что нужно сейчас собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц – от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов, до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", – заявил Сквернялис в сейме.

"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно собирать союзников ближайших, наши соседние государства", – добавил он.

По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси. Глава Евросовета призвал официальный Минск отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов.

Также Евросоюз подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности против лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

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