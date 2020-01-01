Фонд в Норвегии потерял более $21 млрд из-за пандемии
Фонд национального благосостояния Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял $21,27 млрд. Об этом сообщает Reuters во вторник, 18 августа.
В фонде, объем которого составляет около $1 триллиона, говорят, что собственные акции, а также объекты недвижимости, упали в цене в результате пандемии коронавируса.
"Несмотря на то, что рынки хорошо восстановились во втором квартале, мы все еще наблюдаем большую неопределенность", - сказал заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.
При этом по итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в 180 млрд долларов на фоне роста стоимости акций.
Отметим, что Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.
Напомним, что ранее экономика еврозоны упала на 12% за квартал. Падение ВВП стало самым значительным с начала учета показателя в 1995 году. Экономика Еврозоны вошла в рецессию.
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