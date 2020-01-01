В Минске массово увольняются актеры и журналисты

Сотрудники белорусского театра имени Янки Купалы подняли перед министром культуры заявления об увольнении.

В театр имени Янки Купалы сегодня приезжал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Сотрудники театра подняли перед министром свои заявления на увольнение. Об этом сообщает Tut.by.

По информации издания, сотрудники театра объявили, что у министра есть время до 10 утра 19 августа подать в отставку, если он не выполнит их требования и не вернет уволенного главу театра Павла Латушко.

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Также, министерство информации Беларуси уволило главного редактора газеты Звязда Павла Сухорукова. Вслед за этим весь коллектив издания также увольняется.

Как сообщила сотрудник Звязды Ирена Котелович, журналисты заявили, что хотят писать правду о событиях в стране. К ним приехал министр информации Беларуси Игорь Луцкий.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 18 августа, опубликовала обращение к белорусам в день рождения своего арестованного мужа Сергея.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России созвонились во вторник. 18 августа, чтобы обсудить события в Беларуси.

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