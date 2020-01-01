В Мали военные подняли мятеж – Reuters

Правительственная оппозиция в Мали потребовала немедленной отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

Военные в Мали взялись за оружие

В африканской стране Мали начался военный мятеж. Взбунтовались армейские части, которые находятся в пригороде столицы Бамако. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники во вторник, 18 августа.

"Начался мятеж, военные взялись за оружие", – приводит оно слова своего армейского собеседника.

Поступает информация об обстреле армейской базы Кати в пригороде Бамако и стрельбе возле офиса премьер-министра.

Также посольство Норвегии в Мали подтвердило, что армейские части, находящиеся в пригороде столицы страны Бамако подняли мятеж.

"Посольство уведомлено о мятеже в Вооруженных силах, войска идут в Бамако, – говорится в заявлении норвежского посольства. – Гражданам Норвегии, (находящимся на территории Мали – ред.) следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах по прояснения ситуации".

Ранее оппозиция в Мали призвала начать со вторника широкие протестные акции. Одно из ее требований – немедленная отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

Ранее на юге Мали колонна военнослужащих попала в засаду, после чего более 40 солдат пропали без вести. Инцидент произошел в области Сегу рядом с мавританской границей.

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