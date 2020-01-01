МИД Польши: ЕС должен подать сигнал белорусам

И белорусская оппозиция, и Александр Лукашенко должны увидеть, что для Беларуси есть другая альтернатива, чем только сотрудничество с Россией, считает Павел Яблонский.

Власти ЕС не должны ограничиваться санкциями, реагируя на события в Беларуси, поскольку это будет толкать страну глубже в сферу влияния России. Об этом сказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью агентству PAP во вторник, 18 августа.

"Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась одними намерениями ввести санкции и принятием совместного заявления. Речь идет о том, чтобы представить реальное предложение по решению этого конфликта, стабильному и длительному – а это возможно, только если предложить Беларуси реальную перспективу сотрудничества с ЕС", – сказал Яблонский.

Он считает, что необходимо также совместное осуждение применения насилия в Беларуси.

"Жесты в международной политике чрезвычайно важны, поэтому мы хотим, чтобы завтра ЕС решительно осудил насилие, которое имело место в Беларуси, фальсификации выборов и призвал к организации новых выборов", – заявил он.

Яблонский убежден, что белорусам нужно подать сигнал, что в случае запуска процесса реформ ЕС будет готов к реальному сотрудничеству с их страной.

"Должно появиться конкретное предложение такого сотрудничества с Европой, потому что это единственный способ привлечь белорусов, а возможно, и самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол и стал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он сам видели, что для Беларуси есть другая альтернатива, чем только сотрудничество с Россией", – пояснил замминистра.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси. Глава Евросовета призвал официальный Минск отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов.

Также Евросоюз подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности против лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

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