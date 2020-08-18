Лукашенко о совете оппозиции: Там обиженные и отвязанные нацисты

У власти достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы, предупредил оппозиционеров Александр Лукашенко.

Создание белорусской оппозицией Координационного совета – это попытка захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности, сообщает БЕЛТА во вторник, 18 августа.

Белорусский лидер что появился "новый элемент – это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры".

"Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния. Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", – заявил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Беларуси создали оппозиционный штаб для передачи власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", – подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", – предупредил президент.

Лукашенко высказался и в отношении состава оппозиционного совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список".

В свою очередь белорусская оппозиция заявила о начале работы Координационного совета.

"Сейчас формируется состав членов совета, – говорится в сообщении. – В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы".

Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества".

Накануне сообщалось, что в Беларуси оппозиция готова обсудить неприкосновенность Лукашенко. Это может произойти в случае мирной передачи власти.

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