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В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США

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США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.
США и РФ провели уже второй за лето раунд ядерных переговоров
США и РФ провели уже второй за лето раунд ядерных переговоров
kp.ru

Переговоры с США о продлении соглашения по ядерному оружию стали менее контрпродуктивными, но особых сдвигов пока нет. Об этом по итогам встрече в Вене во вторник, 18 августа, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

"Переговоры прошли весьма интенсивно и энергично. Уходили на глубину во многих аспектах. Профессиональные дискуссии обращают на себя внимание уровень погружения в материю. Этому способствовало то, что и американская, и российская сторона были представлены на этих консультациях солидными делегациями, которые включали представителей всех профильных ведомств", - сказал он.

Рябков отметил "все более деловой характер ведущихся обсуждений, все меньше контрпродуктивной риторики". 

"Наш вывод из этих обсуждений - опцию продления договора США для себя не закрывают, но фиксировать договоренность на этот счет они по-прежнему не готовы. Оставляют варианты своих дальнейших действий, пытаются сформировать некий набор вопросов, по которым они ждут, что мы двинемся навстречу их требованиям, и, по большому счету, уходят от ответа на прямой и логичный вопрос, готовы ли они продлить договор без предварительных условий", - сообщил Рябков.

По его словам, нынешние консультации не изменили данное положение. "Пока у нас нет оснований говорить о том, что в позиции американской стороны произошел сдвиг в направлении безусловного, не обставленного никаким условиями, решения в пользу продления [договора]", - добавил замминистра.

Также он сообщил, что США по-прежнему выступают за участие Китая в переговора.

Даты дальнейших переговоров пока не определены.

Отметим, в США по итогам переговоров заявили, что новое соглашение по вооружениям должно включать все ядерные боезаряды.

 

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Теги: Россия, США, МИД РФ, ядерное оружие, ядерна програма, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    18.08.2020, 18:01
Оценка:  +4
Woodbrother
Сокращение ядерного потенциала совка на россии идет само собой без всяких переговоров. Например Тополя времиен80х, 90х годов уже порезали в металлоллом. Их хранить больше нельзя было безопасно. Новое производство и рядом не покрывает потери.
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