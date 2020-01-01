В Гомеле на митинги за Лукашенко созывают с грузовика

Военный грузовик на улицах Гомеля используют для привлечения жителей на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Жителей Гомеля зазывают на митинги в поддержку Александра Лукашенко с помощью грузовика. Соответствующее видео опубликовал один из белорусских Телеграм-каналов.

"В Гомеле ездит грузовик, который зовет на митинг Лукашенко. Из него звучат место и время, а также лозунг - "Не дадим развалить страну!", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как военный грузовик с флагом Беларуси едет по улице, из его динамиков раздается объявление о митинге.

Напомним, Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью "За безупречную службу" трех степеней группу представителей силовых ведомств.

Также сообщалось, что у Тихановской допустили уголовное наказание Лукашенко. У оппонентки Лукашенко на выборах считают, что если вина любого человека доказана, он должен нести ответственность.

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