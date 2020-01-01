Эстония отказалась признавать итоги выборов в Беларуси

Александр Лукашенко лишился президентского мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов, считают в Эстонии.

Правительство Эстонии не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а также выступает в поддержку белорусского народа. Об этом говорится в официальном заявлении эстонского правительства, обнародованном во вторник, 18 августа.

Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эстония считает, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов, – говорится в заявлении.

Также правительство Эстонии поддержало волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов. Оно также поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификации выборов. При этом в эстонском кабинете министров считают, что санкции не должны наносить ущерб рядовым гражданам Беларуси.

В заявлении подчеркивается, что Евросоюз должен обсудить и сосредоточить внимание на ситуации в Беларуси в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, Совет ООН по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Правительство считает, что акцент должен быть сделан на предотвращении возможной эскалации насилия и поиске мирного политического решения, которое приведет к новым выборам.

Правительство Эстонии поддерживает белорусское гражданское общество и свободную прессу, а также выступает за большую поддержку со стороны ЕС. В частности, оно согласилось с предложением министра иностранных дел финансово поддержать белорусское гражданское общество на общую сумму 100 тысяч евро.

Ранее во вторник стало известно, что Литва не признала результаты выборов в Беларуси. Также депутаты литовского сейма призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet