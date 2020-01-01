Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС

Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.

Путин и Лукашенко снова созвонились AP

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Беларуси Александра Лукашенко о его переговорах с лидерами ЕС, состоявшихся во вторник, 18 августа, сообщает БелТА.

Как известно, Путин сегодня обсудил события в Беларуси с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, Путин и президент Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.

По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet