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Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС

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Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.
Путин и Лукашенко снова созвонились
Путин и Лукашенко снова созвонились
AP

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Беларуси Александра Лукашенко о его переговорах с лидерами ЕС, состоявшихся во вторник, 18 августа, сообщает БелТА.

Как известно, Путин сегодня обсудил события в Беларуси с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, Путин и президент Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.

По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

 

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Теги: Россия, ЕС, Беларусь, Путин, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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