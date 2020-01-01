Совбез ООН проведет заседание по Беларуси – СМИ
Совет Безопасности ООН обсудит в закрытом режиме ситуацию в Беларуси вечером во вторник, 18 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации во вторник, 18 августа.
"Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене (ориентировочно после 19:00 по Киеву)", – сказал он.
Собеседник ТАСС уточнил, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.
Накануне стало известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси. Глава Евросовета призвал официальный Минск отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов.
Также Евросоюз подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности против лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.
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