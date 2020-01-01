Премьер Беларуси отрицает остановку предприятий

Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, утверждает Головченко.

Информация оппозиционных СМИ о прекращении работы предприятий в Беларуси в рамках общенациональной забастовки не соответствует действительности. Об этом во вторник, 18 августа, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает ТАСС.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены", - сказал он.

Как сообщалось ранее, работники белорусских сахарных заводов в Жабинке, Слуцке и Городне во вторник вышли на акции солидарности с задержанными оппозиционерами.

Напомним, работники ОАО Беларуськалий поддержали общенациональную забастовку , прекратив добычу руды на всех шахтах предприятия.

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