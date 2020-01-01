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Премьер Беларуси отрицает остановку предприятий

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Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, утверждает Головченко.
Трудовые коллективы основных предприятий не прекращали работу, заверил премьер
Трудовые коллективы основных предприятий не прекращали работу, заверил премьер
ctv.by
 
Информация оппозиционных СМИ о прекращении работы предприятий в Беларуси в рамках общенациональной забастовки не соответствует действительности. Об этом во вторник, 18 августа, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает ТАСС.
 
"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены", - сказал он.
 
Как сообщалось ранее, работники белорусских сахарных заводов в Жабинке, Слуцке и Городне во вторник вышли на акции солидарности с задержанными оппозиционерами.
 
Напомним, работники ОАО Беларуськалий поддержали общенациональную забастовку, прекратив добычу руды на всех шахтах предприятия.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, премьер-министр, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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