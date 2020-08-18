В Беларуси начинаются акции в поддержку Лукашенко
Акции в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве. СМИ пишут, что на них свозят бюджетников.
В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко. В частности, TUT.BY сообщает о подобных митингах в Могилеве и Гомеле.
"Могилеве на площади Ленина около здания облисполкома многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко. Митинг добровольный, конечно - ведь по закону никого нельзя принуждать к участию. Правда, весь день сегодня TUT.BY некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ", - говорится в сообщении.
"Дальше, судя по всему, митинги пойдут по райцентрам, агрогородкам и деревням. Чаусам - приготовиться. На завтра также запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. Там также собирают работников бюджетных и государственных организаций", - пишет издание.
Также издание публикует фото митинга из Гомеля.
В то же время, во многих городах продолжаются акции против Лукашенко, но менее многочисленные, чем ранее.
Также продолжают бастовать некторые предприятия. Хотя премьер-министр страны Роман Головченко отрицает остановку производства.
Напомним, 16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. МВД республики насчитало в нем около 65 тысяч участников, хотя СМИ оценки СМИ гораздо ниже. На нем выступил сам Лукашенко.
В этот же день в Минске и других городах состоялись марши свободы. Только в столице Беларуси в акции приняли, по оценкам СМИ, более 200 тысяч человек.
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