Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко привел в боеготовность армию на границе с ЕС

Комментариев: 3
Появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь, отметил Лукашенко.
Лукашенко проводит совещание с членами Совета безопасности Беларуси
Лукашенко проводит совещание с членами Совета безопасности Беларуси
belta.by
 
Обстановка на западной границе Беларуси обострилась. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, передает информагентство БелТА. 
 
 
По его словам, появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь.
 
"И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - сказал президент. 
 
Он выразил сожаление, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.
 
"Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.
 
"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - резюмировал президент.
 
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, президент, Лукашенко, протесты, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    18.08.2020, 19:42
Оценка:  +2
МаксимУм
как бы до Берлина не дошли)))
navigator2    18.08.2020, 19:34
Оценка:  +4
navigator2
та да наприклад Швецарція нападе
Жеральд    18.08.2020, 19:16
Оценка:  +3
Жеральд
Да уж..Обо всем,но только не об уходе от власти...Кровь,пытки,убийства несогласных своих граждан...На что только не пойдешь ради власти...самого сильного наркотика всех времен...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь