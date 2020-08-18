В одном из избиркомов Минска решали, какой протокол вывесить

Белорусское издание обнародовало видеозапись разговора якобы членов одной из избирательных комиссий Минска.

Опубликовано видео, на котором якобы члены одной из избирательных комиссий Минска решали, какой протокол показать людям. Видео опубликовало издание TUT.BY.

Сообщается, что с изданием на условиях анонимности согласился пообщаться один из членов избирательной комиссии участка № 44, который располагался в СШ №203 Минска.

"Я искренне надеялся на честные выборы, был готов к "вбросам", как это было в прошлые годы, но такого беспредельного нарушения Избирательного кодекса еще ни разу не было", - сказал изданию член комиссии.

По словам собеседника издания, во время досрочного голосования вывешивался правдивый протокол, в нем была отражена реальная явка избирателей с 4 по 8 августа - 150 человек.

"А утром 9 августа там уже было 758 человек! Чтобы вы понимали: общее количество зарегистрированных избирателей на нашем участке - 1878", - привел цифры член избирательной комиссии.

Напомним, что было опубликовано аудио, на котором человек с голосом, похожим на главу района Витебска, на встрече с членами избирательной комиссии после подсчета голосов заставляет изменить протокол.

Также сообщалось, что в Центризбиркоме Беларуси заявили об отсутствии оснований для признания выборов президента страны недействительными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet