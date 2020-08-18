В одном из избиркомов Минска решали, какой протокол вывесить
Опубликовано видео, на котором якобы члены одной из избирательных комиссий Минска решали, какой протокол показать людям. Видео опубликовало издание TUT.BY.
Сообщается, что с изданием на условиях анонимности согласился пообщаться один из членов избирательной комиссии участка № 44, который располагался в СШ №203 Минска.
"Я искренне надеялся на честные выборы, был готов к "вбросам", как это было в прошлые годы, но такого беспредельного нарушения Избирательного кодекса еще ни разу не было", - сказал изданию член комиссии.
По словам собеседника издания, во время досрочного голосования вывешивался правдивый протокол, в нем была отражена реальная явка избирателей с 4 по 8 августа - 150 человек.
"А утром 9 августа там уже было 758 человек! Чтобы вы понимали: общее количество зарегистрированных избирателей на нашем участке - 1878", - привел цифры член избирательной комиссии.
Напомним, что было опубликовано аудио, на котором человек с голосом, похожим на главу района Витебска, на встрече с членами избирательной комиссии после подсчета голосов заставляет изменить протокол.
Также сообщалось, что в Центризбиркоме Беларуси заявили об отсутствии оснований для признания выборов президента страны недействительными.
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