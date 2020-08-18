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В Беларуси нашли мертвым мужчину, который не подписал протокол на выборах

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Мужчина пропал 15 августа. Он и его товарищ отказались подписывать протокол избирательной комиссии.
Гибель Шишмакова похожа на суицид
Гибель Шишмакова похожа на суицид
 
Директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова, который отказался подписать избирательный протокол и пропал, нашли мертвым. Об этом сообщило ПСО Ангел.
 
По информации, которая имеется у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера и все обстоятельства его гибели похожи на суицид.
 
Издание ждет официального комментария СК.
 
Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой так и не приехал.
 
"Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень - я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал", - рассказал отец Шишмакова Андрей.
 
Мужчина говорит, что после окончания работы на участке его сыну и второму парню предложили машину, которая довезла бы их до дома. Они отказались и от этого, сказали: "Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами".
 
Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.
 
Как сообщалось, правозащитники подсчитали погибших на протестах в Беларуси.

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Теги: Выборы, Беларусь, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    18.08.2020, 19:45
Оценка:  +1
МаксимУм
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