В США опубликовали полный отчет о хакерских атаках

Выводы Комитета Сената США свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки.

Reuters. Комитет Сената США по разведке обнародовал полный объем своего двухпартийного расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, в котром говорится о контактах между россиянами и партнерами Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN

Отчет почти на 1000 страницах завершает трехлетнее расследование вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Доклад, обнародованный во вторник, является пятым томом.

Отмечается, что он касается контрразведывательной угрозы, очерчивая широкий спектр российских усилий по влиянию на кампанию Трампа и выборы 2016 года.

Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.

Еще страницы доклада говорят о том, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что полностью верит выводам американских спецслужб, обвинившим Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.

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