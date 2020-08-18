Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США опубликовали полный отчет о хакерских атаках

Комментариев: 0
Выводы Комитета Сената США свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки.
Комитет Сената показал очередной том доклада
Комитет Сената показал очередной том доклада
 
 
Комитет Сената США по разведке обнародовал полный объем своего двухпартийного расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, в котром говорится о контактах между россиянами и партнерами Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN и Reuters.
 
 
Отчет почти на 1000 страницах завершает трехлетнее расследование вмешательства в выборы президента США 2016 года.
 
Доклад, обнародованный во вторник, является пятым томом.
 
Отмечается, что он касается контрразведывательной угрозы, очерчивая широкий спектр российских усилий по влиянию на кампанию Трампа и выборы 2016 года.
 
Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.
 
Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.
 
Еще страницы доклада говорят о том, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.
 
Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что полностью верит выводам американских спецслужб, обвинившим Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, выборы в США, доклад, вмешательству
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь