В Беларуси под арестом находятся более 40 задержанных на протестах

В местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных.

В Беларуси на сегодня под административным арестом находятся 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает tut.by

Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.

В МВД также уточнили, что в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация о них размещена при входе в здание центра.

Как известно, на акциях протеста было задержано более 6 тысяч человек. Отпускать людей начали в ночь на 13 августа. Выходившие на свободу рассказывали о жестоком обращении силовиков при задержании, а также в РУВД и в ЦИП на Окрестина.

На сегодняшний день более 600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в Следственный комитет.

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