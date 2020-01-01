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В Беларуси под арестом находятся более 40 задержанных на протестах

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В местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных.
Отпускать задержанных начали 13 августа
Отпускать задержанных начали 13 августа
 
В Беларуси на сегодня под административным арестом находятся 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает tut.by.
 
Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.
 
В МВД также уточнили, что в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация о них размещена при входе в здание центра.
 
Как известно, на акциях протеста было задержано более 6 тысяч человек. Отпускать людей начали в ночь на 13 августа. Выходившие на свободу рассказывали о жестоком обращении силовиков при задержании, а также в РУВД и в ЦИП на Окрестина.
 
На сегодняшний день более 600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в Следственный комитет.

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Теги: Беларусь, протесты, арест
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Источник: korrespondent.net

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