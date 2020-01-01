Премьер Мали обратился к мятежникам

"Правительство Мали призвало участников мятежа к разуму и патриотизму, предложив мирный диалог.

Поднявшие мятеж против законных властей военные должны сложить оружие и вернуться в казармы. Об этом во вторник, 18 августа, заявил премьер-министр Мали Бубу Сиссе, передает ТАСС.

"Правительство Мали призывает участников нынешних событий к разуму и патриотизму и требует, чтобы оружие не использовалось. Нет проблемы, решение которой нельзя найти в диалоге. Правительство призывает к спокойствию и на текущий момент готово вступить в братский диалог, чтобы развеять любые недоразумения", - заявил он.

В свою очередь, источники РИА Новости в оппозиции Мали опровергли предпложение, что существует связь между ее требованиями об отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и мятежом военных.

Поднявшие мятеж военные через местные СМИ требуют от президента покинуть Мали и грозятся напасть на его дом в столице Бамако. По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

Как сообщалось, национальные гвардейцы во главе с полковником Садьо Камара захватили генеральный штаб вооруженных сил западноафриканской республики Мали. Они также захватили ряд высокопоставленных офицеров, спикера парламента и министра экономики и финансов.

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