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Премьер Мали обратился к мятежникам

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"Правительство Мали призвало участников мятежа к разуму и патриотизму, предложив мирный диалог.
Взбунтовавшиеся военные требуют смещения президента Мали с занимаемой должности
Взбунтовавшиеся военные требуют смещения президента Мали с занимаемой должности
Apa.az
 
Поднявшие мятеж против законных властей военные должны сложить оружие и вернуться в казармы. Об этом во вторник, 18 августа, заявил премьер-министр Мали Бубу Сиссе, передает ТАСС.
 
 
"Правительство Мали призывает участников нынешних событий к разуму и патриотизму и требует, чтобы оружие не использовалось. Нет проблемы, решение которой нельзя найти в диалоге. Правительство призывает к спокойствию и на текущий момент готово вступить в братский диалог, чтобы развеять любые недоразумения", - заявил он.
 
В свою очередь, источники РИА Новости в оппозиции Мали опровергли предпложение, что существует связь между ее требованиями об отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и мятежом военных.
 
Поднявшие мятеж военные через местные СМИ требуют от президента покинуть Мали и грозятся напасть на его дом в столице Бамако. По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
 
Как сообщалось, национальные гвардейцы во главе с полковником Садьо Камара захватили генеральный штаб вооруженных сил западноафриканской республики Мали. Они также захватили ряд высокопоставленных офицеров, спикера парламента и министра экономики и финансов.

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Теги: Африка, мятеж, военные, Мали, мятежники Мали
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Источник: korrespondent.net

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