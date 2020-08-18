Оппозиция Беларуси одобряет соглашения с Москвой

В оппозиции выразили готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами.

Оппозиция в Беларуси в случае прихода к власти не будет отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, в том числе с РФ. Об этом заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пишет Интерфакс.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться", - сказала она.

Также в оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией.

"Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - сказала Колесникова.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты.

Колесникова отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией.

"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заявила член совета оппозиции.

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