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Оппозиция Беларуси одобряет соглашения с Москвой

Комментариев: 3
В оппозиции выразили готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами.
Мария Колесникова
Мария Колесникова
 
Оппозиция в Беларуси в случае прихода к власти не будет отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, в том числе с РФ. Об этом заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пишет Интерфакс.
 
"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться", - сказала она.
 
Также в оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией.
 
"Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - сказала Колесникова.
 
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты.
 
Колесникова отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией.
 
"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заявила член совета оппозиции.
 
Ранее Колесникова заявила, что не слышала о предложении президента Беларуси Александра Лукашенко о пересчете голосов на президентских выборах. 

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Теги: Россия, Оппозиция, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Евроскептик    18.08.2020, 21:28
Оценка:  -1
Евроскептик
Многоходовочка.
ВасяизИваново    18.08.2020, 22:10
Оценка:  -23
ВасяизИваново
Оппозиция провела членом по губам Свидомья?
Путин-Xyйло    18.08.2020, 21:20
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Наивные Чпуйлу не нужен "диалог", ему нужен еще один "субъект рф" на месте Беларуси!
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