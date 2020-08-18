В Польше украинцы убегали через окно от самоизоляции в отеле

Один из задержанных пояснил свой поступок тем, что ему "надоело находиться в одном месте".

В Кракове двое украинцев задержаны за попытку побега из мест самоизоляции. Об этом сообщает RMF24.

Первого нарушителя задержал офицер, доставлявший покупки другим полицейским, которые находились на карантине в гостинице. Подойдя к зданию, он заметил мужчину, который, спускаясь по веревке, пытался выбраться из комнаты на первом этаже. Мужчина поднялся на ноги и начал бежать, но его поймали.

"Как выяснилось, беглецом был 23-летний украинец, проживающий в Кракове. Он не должен был самоизолироваться, но решил посетить своих коллег, которые находились в отеле на обязательном карантине, связанном с пересечением границы", - пояснил представитель Малопольской полиции Себастьян Глень.

Очередное задержание произошло уже в тот же день вечером, когда в полицию сообщили о еще одном человеке, который пытается выбраться из отеля, спускаясь по канату.

Беглецом оказался 28-летний гражданин Украины, который находится в гостинице на карантине. Он пояснил полицейским, что отправился на прогулку, поскольку ему "надоело находиться в одном месте". После инцидента мужчину перевели на более высокий этаж.

В отношении обоих мужчин в настоящее время полиция проводит разъяснительные мероприятия. О деле также была уведомлена санэпидемслужба, которая может наложить административные штрафы на нарушителей карантинных правил, пояснил Себастьян Глень.

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