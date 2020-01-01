Белорусского оппозиционера не пустили из Украины в Польшу

У всех членов семьи Цепкало есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.

Против Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки euroradio.fm

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало во вторник, 18 августа, не смог вместе с семьей вылететь в Польшу из Киева рейсом польской авиакомпании LOT. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - сказал Цепкало.

Он уточнил, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.

Напомним, в ночь на 16 августа супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Веронику с двумя детьми пропустили через российскую границу в направлении Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet