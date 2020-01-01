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Белорусского оппозиционера не пустили из Украины в Польшу

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У всех членов семьи Цепкало есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.
Против Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки
Против Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки
euroradio.fm
 
Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало во вторник, 18 августа, не смог вместе с семьей вылететь в Польшу из Киева рейсом польской авиакомпании LOT. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
 
 
"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - сказал Цепкало.
 
Он уточнил, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.
 
Напомним, в ночь на 16 августа супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Веронику с двумя детьми пропустили через российскую границу в направлении Украины.

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Теги: Украина, Польша, Оппозиция, Беларусь
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Источник: korrespondent.net

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