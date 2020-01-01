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В Минске собрался многолюдный митинг протеста

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Активисты начали собираться на площади Независимости ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс.
Собравшиеся на площади перед Домом правительства скандируют: Трибунал", "Уходи" и названия предприятий, поддержавших протесты
Собравшиеся на площади перед Домом правительства скандируют: Трибунал", "Уходи" и названия предприятий, поддержавших протесты
tut.by
 
Противники нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко вечером во вторник, 18 августа, собрались в центре Минска на площади Независимости, требуя его отставки. Об этом сообщил телеграм-канал белорусского оппозиционного издания Тут.
 
По его данным, активисты начали собираться ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс. Как следует из опубликованного видео, обстановка на митинге спокойная, силовики не препятствуют протестам.
 
 
 
 
Антиправительственный митинг также проходит в Гродно, где на площади Ленина собрались 15-20 тыс. человек. 
 
 
На площади стоит большая стационарная сцена, между протестующими выступают артисты. Активисты требуют отставки Лукашенко. 
 
Между тем в Гомеле и Могилеве проходят митинги сторонников действующего президента. 
 
 
 
Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. 
 
В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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