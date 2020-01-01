Активисты начали собираться на площади Независимости ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс.

Собравшиеся на площади перед Домом правительства скандируют: Трибунал", "Уходи" и названия предприятий, поддержавших протесты tut.by

Противники нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко вечером во вторник, 18 августа, собрались в центре Минска на площади Независимости, требуя его отставки. Об этом сообщил телеграм-канал белорусского оппозиционного издания Тут.

По его данным, активисты начали собираться ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс. Как следует из опубликованного видео, обстановка на митинге спокойная, силовики не препятствуют протестам.

Антиправительственный митинг также проходит в Гродно, где на площади Ленина собрались 15-20 тыс. человек.

Cмотрите фотогалерею: В Минске собрался многолюдный митинг протеста

На площади стоит большая стационарная сцена, между протестующими выступают артисты. Активисты требуют отставки Лукашенко.

Между тем в Гомеле и Могилеве проходят митинги сторонников действующего президента.

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