В Минске собрался многолюдный митинг протеста
Активисты начали собираться на площади Независимости ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс.
Противники нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко вечером во вторник, 18 августа, собрались в центре Минска на площади Независимости, требуя его отставки. Об этом сообщил телеграм-канал белорусского оппозиционного издания Тут.
По его данным, активисты начали собираться ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс. Как следует из опубликованного видео, обстановка на митинге спокойная, силовики не препятствуют протестам.
Антиправительственный митинг также проходит в Гродно, где на площади Ленина собрались 15-20 тыс. человек.
На площади стоит большая стационарная сцена, между протестующими выступают артисты. Активисты требуют отставки Лукашенко.
Между тем в Гомеле и Могилеве проходят митинги сторонников действующего президента.
Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.
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