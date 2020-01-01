Военные в Мали арестовали президента и премьера

Захваченных руководителей страны на бронетранспортере доставили на военную базу Кати, основной центр мятежа.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе во вторник, 18 августа, арестованы военными мятежниками в столице страны Бамако. Об этом сообщило информагентство France Presse со ссылкой на руководителей военного мятежа.

"Мы можем заявить, что президент и премьер-министр находятся в наших руках. Мы их арестовали в своих домах. Сейчас их везут на бронетранспортере на армейскую базу Кати", - сказал собеседник информагентства.

Напомним, ранее премьер-министр Мали Бубу Сиссе заявил, что поднявшие мятеж против законных властей военные должны сложить оружие и вернуться в казармы.

Как сообщалось, национальные гвардейцы во главе с полковником Садьо Камара захватили генеральный штаб вооруженных сил западноафриканской республики Мали. Они также захватили ряд высокопоставленных офицеров, спикера парламента и министра экономики и финансов.

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