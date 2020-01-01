Директора порта в Бейруте арестовали - СМИ

Следователи вручили чиновнику ордер на арест по делу о взрыве после четырехчасового допроса в присутствии его правозащитника.

В Ливане арестовывают виновных во взрыве в гавани столицы twitter.com/Charles_Lister

Генерального директора порта в Бейруте, в котором 4 августа прогремел мощный взрыв, Хасана Крейтема арестовали. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил телеканал LBCI.

Отмечается, что следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов в присутствии его адвоката.

Также в связи со взрывом ордер на арест был вручен главе таможенной службы Ливана Бадри Дахеру.

При этом о продвижении расследования относительно еще 21 задержанного по делу о трагедии в Бейруте не сообщается.

Напомним, в столице Ливана еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенного после взрыва.

Также сообщалось, что страна понесла значительные убытки в сфере здравоохранения. В результате катастрофы, в частности, пострадали около двух тысяч врачей, более 25 медучреждений Бейрута требуют финпомощи, уничтожены контейнеры с вакцинами и средствами защиты от коронавируса.

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