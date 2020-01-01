Директора порта в Бейруте арестовали - СМИ
Генерального директора порта в Бейруте, в котором 4 августа прогремел мощный взрыв, Хасана Крейтема арестовали. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил телеканал LBCI.
Отмечается, что следователи допрашивали задержанного чиновника более четырех часов в присутствии его адвоката.
Также в связи со взрывом ордер на арест был вручен главе таможенной службы Ливана Бадри Дахеру.
При этом о продвижении расследования относительно еще 21 задержанного по делу о трагедии в Бейруте не сообщается.
Напомним, в столице Ливана еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенного после взрыва.
Также сообщалось, что страна понесла значительные убытки в сфере здравоохранения. В результате катастрофы, в частности, пострадали около двух тысяч врачей, более 25 медучреждений Бейрута требуют финпомощи, уничтожены контейнеры с вакцинами и средствами защиты от коронавируса.
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