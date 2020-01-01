В ЕС отреагировали на мятеж в Мали

Глава Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с заявлениями.

Евросоюз внимательно следит за событиями в Мали и осуждает попытку военного переворота. Об этом говорится в заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованном во вторник, 18 августа.

"Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражают полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса", - отметил Мишель.

Также с заявлением по Мали выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Союз не одобряет любые попытки антиконституционной смены власти.

"Евросоюз осуждает попытку государственного переворота, продолжающегося в Мали. <...> Это ни при каких обстоятельствах не может стать ответом на глубокий социально-политический кризис, который существует в Мали на протяжении последних лет", - заявил европейский чиновник.

Также он призвал мятежников к диалогу во взаимодействии с международными партнерами, в том числе с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН.

Напомним, в Мали начался военный мятеж - взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако.

В ходе событий военные захватили спикера парламента и министра экономики и финансов, а позже арестовали президента и премьера страны.

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