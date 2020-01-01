В ЕС отреагировали на мятеж в Мали
Евросоюз внимательно следит за событиями в Мали и осуждает попытку военного переворота. Об этом говорится в заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованном во вторник, 18 августа.
Также с заявлением по Мали выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, Союз не одобряет любые попытки антиконституционной смены власти.
"Евросоюз осуждает попытку государственного переворота, продолжающегося в Мали. <...> Это ни при каких обстоятельствах не может стать ответом на глубокий социально-политический кризис, который существует в Мали на протяжении последних лет", - заявил европейский чиновник.
Также он призвал мятежников к диалогу во взаимодействии с международными партнерами, в том числе с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН.
Напомним, в Мали начался военный мятеж - взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако.
В ходе событий военные захватили спикера парламента и министра экономики и финансов, а позже арестовали президента и премьера страны.
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