Из Газы выпустили очередную ракету по Израилю

Из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон выпущена одна ракета вечером во вторник, 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.

Кроме того, по словам директора Американского еврейского комитета в Израиле Авиталь Лейбович, боевики ХАМАС десятый день подряд запускают воздушные шары со взрывчаткой с целью поджечь израильские общины.

"Сегодня, например, было 40 пожаров. ХАМАС играет с огнем. Израиль ответит", - заявила Лейбович в соцсети.

Few minutes ago, a rocket was fired from #Gaza to the #Israeli city Ashkelon. Today is the 10th consecutive day of flying explosive balloons aiming to burn Israeli communities. Today, for example, there were 40 sites of fire. Hamas is playing with fire. #israel will retaliate.