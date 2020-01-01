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Трамп отсрочил торговые переговоры с Китаем

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Американский лидер выразил нежелание иметь дело с Пекином из-за пандемии коронавируса, начавшейся в китайском Ухане.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил отложить переговоры с Китаем по торговле. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 18 августа, пребывая с визитом в штате Аризона.

"Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас", - заявил глава Белого дома.

"Мощное орудие". Новое наступление Трампа на Китай

Напомним, американский лидер считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении COVID-19 и масштабах распространения инфекции.

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Теги: США, Китай, переговоры, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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