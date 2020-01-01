В Минске приземлился борт ФСБ России - СМИ

Это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ, считают журналисты.

В столице Беларуси вечером во вторник, 18 августа, приземлился Ту-214ПУ - самолет ФСБ России. Об этом сообщил Телеграмм-канал Nexta Live и опубликовал маршрут борта.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в республике с тремя европейскими политиками за день - с главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

После этого о результатах бесед он рассказал президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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