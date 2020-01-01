Мятеж в Мали: генсек ООН сделал заявление

Антониу Гутерриш крайне обеспокоен действиями военных мятежников в африканской республике, сообщили в организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил происходящее в Мали и призвал военных незамедлительно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации, опубликованном во вторник, 18 августа.

"Генеральный секретарь резко осуждает такие действия (захват власти) и призывает незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали. Для этого он требует немедленно и без выдвижения условий освободить президента Кейту и членов правительства", - указано в сообщении.

Кроме того, генсек напомнил мятежникам о необходимости проявлять сдержанность и соблюдать права человека, завил пресс-центр ООН.

Напомним, в Мали начался военный мятеж, взбунтовались армейские части в пригороде столицы страны Бамако. В ходе событий военные арестовали президента и премьера страны.

Также на мятеж отреагировали представители ЕС, назвав происходящее военным переворотом.

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