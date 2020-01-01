Президент Мали решил уйти в отставку

Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своем решении сложить полномочия, чтобы, по его словам, не пролилась кровь.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял решение уйти в отставку на фоне военного мятежа, что начался в стране. Об этом лидер африканской страны сообщил в эфире Малийской службы радиовещания и телевидения в среду, 19 августа.

"Я сообщаю вам о своем решении сложить свои полномочия, все свои полномочия с этого момента", - заявил Кейта.

Также он информировал, что распускает парламент и отправляет в отставку правительство.

"Я не хочу, чтобы была пролита кровь", - объяснил свое решение президент.

Ранее малийские военные в ходе мятежа арестовали президента и премьера страны. На это отреагировали, в частности, в ЕС и ООН.

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