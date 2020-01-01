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Экс-глава Госдепа США поддержал Байдена на выборах

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Республиканец Колин Пауэлл объявил о своей поддержке демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл поддержал на выборах президента страны демократа Джо Байдена. Об этом экс-глава Госдепа заявил во время выступления на предвыборном съезде Демократической партии США.

"Я поддерживаю кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США", - сообщил Пауэлл.

Он подчеркнул, что у него с Байденом общие ценности, которые необходимо вернуть в Белый дом. В частности, бывший госсекретарь отметил, что кандидат-демократ, вероятно, будет уделять больше внимания интересам американских военнослужащих.

Напомним, голосование на выборах президента США запланировано на 3 ноября текущего года.

Как известно, Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в 2001-2005 годах в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, который является республиканцем. Он не раз критиковал действующего президента Дональда Трампа до его победы на выборах в 2016 году и после.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

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Теги: выборы в США, Байден, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден, Госсекретарь
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Источник: korrespondent.net

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