Экс-глава Госдепа США поддержал Байдена на выборах
Бывший госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл поддержал на выборах президента страны демократа Джо Байдена. Об этом экс-глава Госдепа заявил во время выступления на предвыборном съезде Демократической партии США.
Он подчеркнул, что у него с Байденом общие ценности, которые необходимо вернуть в Белый дом. В частности, бывший госсекретарь отметил, что кандидат-демократ, вероятно, будет уделять больше внимания интересам американских военнослужащих.
Напомним, голосование на выборах президента США запланировано на 3 ноября текущего года.
Как известно, Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в 2001-2005 годах в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, который является республиканцем. Он не раз критиковал действующего президента Дональда Трампа до его победы на выборах в 2016 году и после.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".
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