Экс-глава Госдепа США поддержал Байдена на выборах

Республиканец Колин Пауэлл объявил о своей поддержке демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Бывший госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл поддержал на выборах президента страны демократа Джо Байдена. Об этом экс-глава Госдепа заявил во время выступления на предвыборном съезде Демократической партии США.

"Я поддерживаю кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США", - сообщил Пауэлл.

Он подчеркнул, что у него с Байденом общие ценности, которые необходимо вернуть в Белый дом. В частности, бывший госсекретарь отметил, что кандидат-демократ, вероятно, будет уделять больше внимания интересам американских военнослужащих.

Напомним, голосование на выборах президента США запланировано на 3 ноября текущего года.

Как известно, Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в 2001-2005 годах в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, который является республиканцем. Он не раз критиковал действующего президента Дональда Трампа до его победы на выборах в 2016 году и после.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

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