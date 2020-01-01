У побережья Индонезии зафиксировали мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 423 км к западу от города Палембанг. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало Flickr / Matt Katzenberger

У берегов индонезийского острова Суматра в среду, 19 августа, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 423 км к западу от города Палембанг (административный центр провинции Южная Суматра), где проживают примерно 1,4 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее на востоке Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6. Стихия повредила некоторые дома и имущество в прибрежном районе.

Также подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на западе Ирана. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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