Трамп оценил шансы на победу на всеобщих выборах
Американский лидер Дональд Трамп сравнил свои шансы на победу на выборах президента и шансы кандидата Джо Байдена и пришел к выводу, что они почти равны. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, во время выступления перед своими сторонниками в штате Аризона.
Кроме того, Трамп призвал избирателей быть внимательными и осторожными во время голосования.
"Я хочу сказать, чтобы вы не болели, были внимательными и очень осторожными. <...> Будьте осторожны со своими избирательными бюллетенями", - предупредил действующий глава государства.
Также президент анонсировал, что день выборов станет "самым важным днем в вашей жизни".
Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября этого года.
Как сообщалось, согласно последнему опросу CNN, Трамп сократил отставание от Байдена с 14% до 4%. Сейчас действующего президента готовы поддержать 46% опрошенных, тогда как его оппонента - 50%.
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