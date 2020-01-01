Трамп оценил шансы на победу на всеобщих выборах

Действующий президент призвал избирателей быть внимательными и осторожными во время голосования.

Американский лидер Дональд Трамп сравнил свои шансы на победу на выборах президента и шансы кандидата Джо Байдена и пришел к выводу, что они почти равны. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, во время выступления перед своими сторонниками в штате Аризона.

"Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти (выборы президента), вероятно, будут с почти равными шансами. Я всегда предполагал, что они будут с почти равными шансами", - отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп призвал избирателей быть внимательными и осторожными во время голосования.

"Я хочу сказать, чтобы вы не болели, были внимательными и очень осторожными. <...> Будьте осторожны со своими избирательными бюллетенями", - предупредил действующий глава государства.

Также президент анонсировал, что день выборов станет "самым важным днем в вашей жизни".

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября этого года.

Как сообщалось, согласно последнему опросу CNN, Трамп сократил отставание от Байдена с 14% до 4%. Сейчас действующего президента готовы поддержать 46% опрошенных, тогда как его оппонента - 50%.

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