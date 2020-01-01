Глава ВОЗ: В интересах каждой страны делиться вакциной от COVID-19

В организации предлагают в первую очередь обеспечить вакциной от коронавируса медиков и людей старше 65 лет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к равномерному распределению вакцины в мире. Об этом говорится в заявлении гендиректора во время выступления перед журналистами во вторник, 18 августа.

"Стратегическое и глобальное разделение конечных запасов на самом деле отвечает национальным интересам каждой страны. Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все", - заявил Гебрейесус.

По его словам, в случае изобретения качественной вакцины ВОЗ предлагает распределять ее сначала между странами, участвовавшими в создании, а потом - между странами с наиболее сложной эпидситуацией.

Однако в первую очередь следует обеспечить вакциной от коронавируса медработников и людей старше 65 лет, подчеркнул глава ВОЗ.

"Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и одновременно, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику. Мы все так взаимосвязаны", - резюмировал Гебрейесус.

Напомним, в странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.

Как сообщал Корреспондент.net, в ВОЗ рассчитали, что миру потребуется около 100 млрд долларов на новые инструменты в борьбе с COVID-19, особенно на вакцины, которые разрабатываются.

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