Глава ВОЗ: В интересах каждой страны делиться вакциной от COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к равномерному распределению вакцины в мире. Об этом говорится в заявлении гендиректора во время выступления перед журналистами во вторник, 18 августа.
По его словам, в случае изобретения качественной вакцины ВОЗ предлагает распределять ее сначала между странами, участвовавшими в создании, а потом - между странами с наиболее сложной эпидситуацией.
Однако в первую очередь следует обеспечить вакциной от коронавируса медработников и людей старше 65 лет, подчеркнул глава ВОЗ.
"Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и одновременно, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику. Мы все так взаимосвязаны", - резюмировал Гебрейесус.
Напомним, в странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.
Как сообщал Корреспондент.net, в ВОЗ рассчитали, что миру потребуется около 100 млрд долларов на новые инструменты в борьбе с COVID-19, особенно на вакцины, которые разрабатываются.
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