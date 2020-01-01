На помощь протестующим в Беларуси собрали $3,7 млн

Часть денег предназначена для тех, кто присоединился к забастовкам на предприятиях, а другая часть - для пострадавших от полицейского насилия.

В Беларуси собрали $3,7 млн в помощь бастующим и жертвам репрессий

В Беларуси на помощь протестующим собрали 3,7 миллиона долларов - пожертвования сделали более 21 тысячи человек. Об этом сообщает TUT.BY в среду, 19 августа.

При этом работникам бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали больше 1,1 млн долларов, а пострадавшим от насилия со стороны силовиков собрали еще 2,6 млн долларов.

Предусмотрено, что первыми получат финансовую поддержку МТЗ, МЗКТ и Гродно Азот.

Глав других организованных заводских стачкомов просят "срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси".

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - заявили организаторы сбора денег.

Напомним, что ранее в Минске собрался многолюдный митинг протеста. Активисты начали собираться на площади Независимости ближе к 19.00 и в настоящее время их насчитывается порядка 10 тыс.

Также сообщалось, что в Беларуси под арестом находятся более 40 задержанных на протестах. В местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных.

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