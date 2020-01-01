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Швеция приостановила помощь госсубъектам Беларуси

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В Швеции говорят, что помощь была предназначена гражданскому обществу Беларуси, которое сейчас протестует на улицах против властей.
Швеция замораживает помощь государственным субъектам Беларуси
Швеция замораживает помощь государственным субъектам Беларуси

Швеции замораживает часть помощи Беларуси, которая ранее направлялась на проекты с привлечением государственных структур. Об этом заявил министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон в Twitter в среду, 19 августа.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - сказано в посте.

Режим Лукашенко без колебаний использует все госинструменты против собственного населения, поэтому правительство Швеции считает разумным заморозить отношения с властью, добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Литва не признала результаты выборов в Беларуси. Также депутаты литовского сейма призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов.

Также Эстония отказалась признавать итоги выборов в Беларуси. Александр Лукашенко лишился президентского мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов, считают в Эстонии.

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Теги: Беларусь, Швеция, протесты, протест, помощь, акции протеста, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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