Швеция приостановила помощь госсубъектам Беларуси

В Швеции говорят, что помощь была предназначена гражданскому обществу Беларуси, которое сейчас протестует на улицах против властей.

Швеции замораживает часть помощи Беларуси, которая ранее направлялась на проекты с привлечением государственных структур. Об этом заявил министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон в Twitter в среду, 19 августа.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - сказано в посте.

Режим Лукашенко без колебаний использует все госинструменты против собственного населения, поэтому правительство Швеции считает разумным заморозить отношения с властью, добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Литва не признала результаты выборов в Беларуси. Также депутаты литовского сейма призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов.

Также Эстония отказалась признавать итоги выборов в Беларуси. Александр Лукашенко лишился президентского мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов, считают в Эстонии.

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