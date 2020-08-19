Байден выдвинут кандидатом на пост президента США

Джо Байден получил более 3 550 голосов от делегатов на съезде Демократической партии США в Милуоки.

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение было принято на общенациональном съезде в городе Милуоки во вторник, 18 августа.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса – за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины. В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс – свыше 1 150.

В итоге руководство Демократической партии объявило, что Байден официально выдвинут от нее кандидатом в президенты и приглашен выступить с речью о согласии на это. Ожидается, что это произойдет в четверг.

"Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг", - заявил Байден во время краткого видеообращения к делегатам съезда.

Как известно, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.

Ранее Трамп сравнил свои шансы на победу на выборах президента и шансы Байдена и пришел к выводу, что они почти равны.

Также сообщалось, что согласно последнему опросу CNN, Трамп резко сократил отставание от Байдена.

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