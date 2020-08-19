Михаил Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Бывший президент СССР считает, что Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что Александр Лукашенко после начала протестов оппозиции слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим промышленных предприятий. Об этом пишут российские СМИ.

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Горбачев напомнил, что в свое время тоже искал поддержку у рабочих, но не получил её в должном объеме. По его мнению, Лукашенко для того, чтобы справиться с оппозицией, должен был раньше попросить помощь у рабочих.

Экс-президент СССР отметил, что он, когда оказался примерно в такой же ситуации, как сейчас Лукашенко, мирно отказался от власти. В результате этого удалось избежать гражданской войны.

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По мнению Горбачева, в ситуации, в которой сейчас оказалась Беларусь, "чувствуется влияние из-за рубежа".

Напомним, что в Беларуси уже девятый день не утихают протесты оппозиции, которая не признает результаты президентских выборов 9-го августа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, призвала глав стран Европы не признавать результаты выборов белорусского президента.