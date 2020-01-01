Умер звезда Огненных колесниц и Звездного пути Бен Кросс

Знаменитый актер скончался в Австрии на 73 году жизни. Как сообщила дочь звезды, в последнее время он тяжело болел.

О смерти звезды сообщила его дочь в соцсети lostfilm.info

Британский актер Бен Кросс ушел из жизни. Знаменитости было 72 года. Умер он в Вене. О его смерти в Facebook сообщила дочь Лорен.

"Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад", - написала она.

Причину смерти Лорен не уточнила, но добавила, что отец в последнее время болел, а за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Он учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Свою творческую карьеру начал с участия в мюзикле Чикаго.

Кросс снялся в лентах, получивших премию Оскар: Огеннные колесницы, Первый рыцарь, Звездный путь. Также он звезда сериалов Сумеречная зона, Байки из склепа, Полтергейст: Наследие.

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