Умер звезда Огненных колесниц и Звездного пути Бен Кросс
Британский актер Бен Кросс ушел из жизни. Знаменитости было 72 года. Умер он в Вене. О его смерти в Facebook сообщила дочь Лорен.
"Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад", - написала она.
Причину смерти Лорен не уточнила, но добавила, что отец в последнее время болел, а за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось.
Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Он учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Свою творческую карьеру начал с участия в мюзикле Чикаго.
Кросс снялся в лентах, получивших премию Оскар: Огеннные колесницы, Первый рыцарь, Звездный путь. Также он звезда сериалов Сумеречная зона, Байки из склепа, Полтергейст: Наследие.
Ранее сообщалось о смерти известного дизайнера Кансая Ямамото. Он одевал Элтона Джона и Дэвида Боуи.
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