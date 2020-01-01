У проходной МТЗ собрались в сотрудники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет.

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста – сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки. Об этом сообщает Tut.by.

Указано, что у проходной МТЗ собрались в сотрудники завода, которые накануне по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод.

"К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН. Позже люди снова собрались у завода, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться", – пишет издание.

Также сообщается, что ОМОНовцы отвели в сторону одного из мужчин. Неизвестно, задержали ли его впоследствии.

Cмотрите фотогалерею: ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Ранее сообщалось, что в Беларуси на помощь протестующим собрали 3,7 млн долларов. Пожертвования сделали более 21 тысячи человек.

Также стало известно, что в Беларуси под арестом находятся более 40 задержанных на протестах. Всего в ходе акций протеста были задержаны более 6 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet