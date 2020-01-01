Австрия призвала провести новые выборы в Беларуси

Стране необходимы переговоры между Лукашенко и оппозицией, а также новые выборы, считают австрийские власти.

В Австрии призывают к новым выборам в Беларуси francona.com

Властям Беларуси нужно провести новые президентские выборы в стране. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц перед саммитом Евросоюза по ситуации в Беларуси, передает Наша Ніва в среду, 19 августа.

По словам Курца, Беларуси нужен диалог между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозицией.

"Нам нужны новые выборы, которые будут свободными и честными", - сказал австрийский канцлер.

Ранее стало известно, что Литва не признала результаты выборов в Беларуси. Также депутаты литовского сейма призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов.

Также Эстония отказалась признавать итоги выборов в Беларуси. Александр Лукашенко лишился президентского мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов, считают в Эстонии.

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