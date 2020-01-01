Горбачев назвал ошибку Лукашенко

Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий, считает экс-президент СССР.

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев считает главной ошибкой президента Беларуси Александра Лукашенко в ситуации с протестами то, что он поздно обратился к рабочим предприятий за поддержкой. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Он отметил, что также пытался найти поддержку у рабочих заводов перед распадом СССР, но не был услышан.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - сказал Горбачев.

Он добавил, что добровольно покинул пост президента СССР.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - объяснил Горбачев и добавил, что в результате этого удалось избежать гражданской войны.

По его мнению, на протестах в Беларуси чувствуется влияние из-за рубежа.

Накануне Лукашенко заявил, что создание белорусской оппозицией координационного совета по передаче власти – это попытка захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

Оппозиционеры ответили, что координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти.

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